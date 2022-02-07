Москва, , 20:56 — REGNUM Немецкий лидер Олаф Шольц просто демонстрирует лояльность по отношению к США. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Канцлер Германии Олаф Шольц Олаф Косинский

Напомним, ранееШольц заявил о том, что России «дорого обойдётся вторжение на Украину».

«Германия желает доказать свою нужность США. И американцы сами для этого сделали максимум», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в Берлине считают, что Украина уходит под управление Великобритании, и поэтому «пытаются делать политические заявления в мейнстриме американской стратегии». «Но вряд ли это поможет выслужиться перед Белым домом», — заключил эксперт.