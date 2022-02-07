Тюмень, , 20:10 — REGNUM В Тюмени проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что 12-летняя девочка с инвалидностью подвергается избиению, насильственным действиям сексуального характера со стороны своего отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Насилие

В департаменте соцразвития сообщают, что сигнал о данной ситуации поступил вечером 6 февраля 2022 года в службу экстренного реагирования «Ребёнок и семья».

«Специалисты незамедлительно выехали. В настоящее время ребёнок находится в стационарном учреждении, с ним работают специалисты. Искренне благодарим всех неравнодушных тюменцев», — пояснили порталу 72.ru в ведомстве.