Сочи, Краснодарский край, , 20:15 — REGNUM Российская телеведущая Ксения Собчак помогла девушке, пострадавшей в ДТП в Сочи, открыть собственную фотостудию. Информацию об этом опубликовало издание StarHit 7 февраля.

Ксения Собчак Дарья Драй © ИА REGNUM

Известно, что новая фотостудия располагается в Звенигороде, а в её реализацию Собчак инвестировала более 1 млн рублей. Таким образом телеведущая исполнила давнюю мечту Оксаны Садовник, попавшей в страшное ДТП в 2021 году.

Напомним, что 9 октября 2021 года Ксения Собчак стала участницей ДТП недалеко от Сочи. Автомобиль, на котором передвигалась телеведущая, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, водитель которого получил смертельные травмы.

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