Вашингтон, 7 февраля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден уверяет, что Вашингтон намерен принять меры, чтобы европейцы не остались без газа, заявил 7 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета США — ЕС по энергетике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

Блинкен «Президент Байден заверил, что Соединённые Штаты сделают всё возможное, чтобы помочь преодолеть любые перебои в поставках энергоресурсов в Европу».

Он пояснил, что Вашингтон работает в этом направлении. В частности, скоро в США пройдёт встреча руководства «с правительствами и крупными поставщиками». Будет обсуждаться вопрос увеличения объёмов поставок природного газа в ЕС.

Глава американской дипломатии добавил, что это должно помочь и Украине, оказавшейся в трудном положении якобы из-за «российской агрессии». Он отметил, что Брюссель выразил готовность поддержать проекты США, «позволяющие газу поступать на Украину из Европы».