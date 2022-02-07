Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Компания Teva Pharmaceutical Industries заключила мировое соглашение на сумму $225 млн, чтобы урегулировать дело о разжигании опиоидной эпидемии в Техасе, сообщает 7 февраля Reuters.

Таблетки Цитата из к/ф «451º по Фаренгейту». Реж Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания

Производителя лекарств обвинили в рекламных манипуляциях, которые приводили к привыканию к обезболивающим препаратам, заявил в понедельник генеральный прокурор штата Кен Пакстон.

Teva согласилась выплатить $150 млн в течение 15 лет и выдать на $75 млн препарат Narcan, помогающий бороться с передозировкой.

Напомним, что Teva была вовлечена в более чем 3,5 тысячи судебных процессов после того, как штаты возложили на нее и другие компании ответственность за опиоидную эпидемию, в результате которой погибли сотни тысяч людей за последние два десятилетия.