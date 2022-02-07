7 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента Белоруссии о том, что его республика даст с Россией совместный ответ на агрессию Украины в Донбассе.

Артур Савин, , 22:08 — REGNUM Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ в случае, если Украина начнёт войну против Донбасса, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою позицию 7 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Ну вроде наконец-то очухался Лукашенко и понял, где друзья, а где враги. А то его всё время то в одну сторону бросало, то в другую», — заметил Коля К.

Многие пользователи оказались по-настоящему рады услышать от белорусского президента о намерении дать совместный с Российской Федерацией ответ на украинскую агрессию в Донбассе. Граждане надеются, что это разубедит горячие киевские головы в перспективах силового захвата региона.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот такая поддержка как никогда кстати. Если украинцы увидят, что на их агрессию ответит не только лишь одна Россия, но ещё и Белоруссия, то желания атаковать у них явно поубавится», — предполагает Геннадий Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Лукашенко в значительной степени опоздал со своей решительной позицией в вопросах поддержки России и жителей Донбасса.

«Это, конечно, хорошо, что Лукашенко занял однозначную сторону в этом конфликте, но занял бы он её в 2014 году, то никаких, скорее всего, гражданских войн на Украине и вовсе бы не случилось. Россия оказалась одна в одиночестве перед пришествием марионеток США, а Лукашенко обнимался сначала с Порошенко, затем и с Зеленским, не забывая в губы целоваться с американцами. Поздно уже помощь оказывать!» — поделился своим мнением Андрей А.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.ua

Часть людей полагает, что Белоруссия, если и примет участие в конфликте на территории Донбасса, то сыграет там самую незначительную роль.

«Горе-воякам из Украины кроме котлов на Донбассе ничего не светит! Так что Луганск, Донецк и Россия справятся без помощи Лукашенко», — считает Артём Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Лукашенко слишком просто распоряжается жизнями белорусских военнослужащих.

«Он так легко об этом рассуждает. Видимо, сам на эту войну он собирается. Да и сына своего явно не отправит. А вот чужих сынков — легко», — пишет Егорчик Г.

Нашлись и те, кто уверены, что подобные «шапкозакидательские» настроения, о которых можно услышать из уст белорусского президента, говорят о том, что некоторые политики не отдают себе отчёта в том, что в реальности конфликт в Донбассе окажется кровавым месивом, в котором большую часть займёт боль, страх и ужас простых людей.

«Люди слишком легко относятся к силовому решению вокруг Донбасса. Они как-будто не понимают, что это не просто смена пассажиров в автобусе: одни в переднюю дверь вышли, а вторые через заднюю вошли. Это карательная операция! В город будут рваться нацисты, тысячи человек будут истреблены в боях, потом начнутся чистки мирного населения такого уровня, что уничтожение людей в Одессе в Доме профсоюзов окажется просто каплей в море крови. Я уже не говорю, к каким последствиям это может привести в Европе и мире», — отмечает Булат Ж.

Президент Украины Владимир Зеленский на линии соприкосновения в Донбассе President.gov.ua

Напомним, 6 февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1», о том, что Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ, если Украина начнёт войну против Донбасса.