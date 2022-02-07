7 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Конфликт на Украине лежит в основе потасовки Москвы и Вашингтона, но Украина вызвала интерес не только у «больших».

Бела Ковач, , 22:04 — REGNUM В последние недели мировая пресса громко говорит о российско-американском антагонизме, а американо-китайское противостояние времен Холодной войны играет роль на заднем плане. Конфликт на Украине лежит в основе потасовки Москвы и Вашингтона, но Украина вызвала интерес не только у «больших». Объявленный недавно визит британско-польско-украинского альянса и президента Турции в Киев указывает на активизацию так называемых средних сил.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед Верховным Советом 1 февраля также говорил о формировании нового трехстороннего союза с Польшей, Великобританией и Украиной. Подробности президент еще не раскрыл, но его министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предложила союз, и его официальное объявление ожидается в ближайшие дни, хотя и несколько позже, чем первоначально планировалось, из-за болезни министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В этот же день Киев также посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что несколько подтвердило серьезность федеральных намерений. Через несколько дней, 3 февраля, он смог принять еще одного высокопоставленного гостя в лице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча Владимира Зеленского с Реджепом Тайипом Эрдоганом Официальное интернет-представительство президента Украины

«Более того, встречи не были бесполезными дипломатическими визитами, и были достигнуты важные договоренности. Ключевым вопросом, конечно же, был транспорт вооружений, который сейчас везде лоббирует украинское руководство».

В то время как немецкое руководство, например, остается непреклонным в отношении продажи оружия Киеву, несмотря на смену правительства, британцы в последнее время готовы продавать Украине различные военные активы, которые в принципе предназначены для оборонных целей, но также и опасны для жизни. Британия подписала с Киевом соглашение о стратегическом партнерстве в октябре 2020 года, а летом 2021 года две страны подписали соглашение об участии Великобритании в развитии ВМС Украины. В рамках этого британцы примут участие в строительстве восьми новых боевых кораблей меньшего размера, а также передадут украинскому флоту два демонтированных с британского конвоя тральщика, предоставив кредит в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов для финансирования доработок в рамках контракта.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время подписания соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве Официальное интернет-представительство президента Украины

«В начале этого года несколько партий артиллерийских и других боеприпасов было отправлено на Украину почти демонстративно, минуя Германию».

Теперь к этим поставкам присоединилась Польша, причем в соглашениях выделено переносное зенитное орудие под названием Pierun. В ходе встречи президентов с Турцией премьер-министр Украины Денис Смихаль и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали соглашение о свободной торговле между двумя странами. По мнению многих, подписание невыгодного для Украины соглашения могло быть одним из условий передачи Турцией Киеву технологий, необходимых для производства боевых беспилотников Bayraktar.

Мехмет Муш и Денис Шмыгаль Официальное интернет-представительство президента Украины

Байрактары стали известны в карабахском конфликте осенью 2020 года, когда сыграли большую роль в победе азербайджанской армии и прошлой осенью стали предметом небольшого скандала на Украине. По соглашениям о прекращении огня размещение боевых беспилотников на линии фронта на востоке Украины запрещено обеим сторонам, однако украинская армия «похвасталась» испытаниями «Байрактара» в тяжелых условиях. Германия и Франция, западные гаранты мирного процесса на востоке Украины, не отнеслись к этому легкомысленно, да и Турции это было неприятно, учитывая постоянно меняющиеся российско-турецкие отношения. Однако соглашение, которое приносит пользу терпящей бедствие турецкой экономике, похоже, развеяло опасения Эрдогана, позволив Украине начать производство Байрактаров.

Bayraktar TB2 Bayhaluk

«Вопрос в том, чем обосновывается высокий уровень интереса к Украине со стороны этих стран принципиального регионального значения и такая открытая поддержка киевских амбиций? Помимо того, что продажа оружия — это всегда выгодная сделка, немалую роль играют и геополитические устремления трех стран».

Великобритания уже много лет является одной из самых конфронтационных стран в России, особенно после так называемого дела Скрипалей в 2018 году, когда Лондон утверждает, что российские спецслужбы пытались убить знаменитых скандально известных нейронов с русским шпионом, который когда-то работал на Британию. С тех пор Лондон всегда был в авангарде, когда речь шла о санкциях или угрозах введения санкций против России, и взял на себя роль «плохого полицейского» в отношениях между Россией и Западом в период относительного смягчения при администрации Трампа.

Соответственно, она также.