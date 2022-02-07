Брест, Белоруссия, 7 февраля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. «Брестские сотрудники по противодействию преступлениям в сфере нравов изобличили 16-летних жителей Каменецкого района, которые склонили 22-летнюю девушку к проституции», — сообщает МВД Белоруссии.

(сс) Anna Chervonets Здание МВД Белоруссии

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Про данным белорусских милиционеров, подростки создали в социальной сети страницу дамы, находили ей клиентов и получали часть прибыли от оказания услуг на съёмной квартире.

«В отношении дуэта возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией», — сказано в официальном сообщении. Ранее на эту тему: Белоруссия: Лукашенко, семейный подряд и идеологическая пустота