Москва, 7 февраля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Франция — атомная держава, поэтому решения Европейской комиссии о признании атомной энергетики «относительно чистой» благоприятны как для Франции, так и для России. Об этом 7 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

«70% французской энергетики вырабатывается посредством атомных электростанций», — заявил эксперт.

Напомним, что ранее Европейской комиссией было принято решение о включении атомной энергетики в «зеленую таксономию ЕС». По мнению президента России, это было сделано под давлением Франции.

В контексте постепенного перехода к «зелёной» энергетике в Евросоюзе высказывались разные точки зрения относительно того, куда относить АЭС — к «грязным» или к «чистым» источникам энергии, напомнил политолог. В итоге было принято решение, что атом и газ следует рассматривать как переходные источники — менее опасные для экологии, чем уголь и нефть, но всё равно далёкие от стандартов возобновляемой энергии, к которым нужно перейти в ближайшие десятилетия.

«Таким образом, сегодня Франция, не сдвигаясь с места, официально оказалась в числе наиболее «зелёных» стран Европы — в отличие, например, от Германии, которая получает треть своей энергии из угля», — отметил Бышок.

Подобное решение Европейской комиссии для России, которая является и поставщиком газа, и обладает необходимыми технологиями для строительства АЭС, выглядит благоприятно, уверен эксперт.

Существуют проекты развития силами российских специалистов АЭС в некоторых европейских странах, в частности в Венгрии. Эти проекты получат свою долю критики как возможные инструменты «гибридной» политики России на Западе, но пока у Москвы останется высокий уровень экспертизы и практических возможностей для строительства АЭС за рубежом, эти возможности, скорее всего, будут использоваться взаимовыгодно, полагает Бышок.

«В контексте одобрения Еврокомиссией атомной энергетики конкуренция Москвы и Парижа может усилиться, причём не только в Европе, но и в Африке и Ближнем Востоке, где растёт запрос на собственные АЭС», — заключил политолог.