Курган, , 19:54 — REGNUM В Кургане 24 апреля 2022 года пройдут дополнительные выборы депутата городской думы. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Пресс-служба избиркома Курганской области

Довыборы депутата Курганской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 стартуют с выдвижения кандидатов с 8 февраля по 4 марта включительно. Выборы назначены на 24 апреля. Голосование пройдет на 11 избирательных участках Кургана.

Также на 24 апреля 2022 года назначены выборы состава дум Шадринского, Мокроусовского, Каргапольского, Звериноголовского, Мишкинского и Юргамышского районов.

Напомним, довыборы депутата гордумы кургана связаны со сложением полномочий в июле 2021 года депутата Романа Сергеечева, который по собственному желанию сдал мандат и вышел из партии «Единая Россия».