Георгий Балаков, 7 февраля 2022, 22:07 — REGNUM На Олимпиаде в Пекине фраза «О спорт, ты — мир» заиграла новыми красками. Оказывается, для представителей Запада этот мир должен быть без России. Речь идет о череде русофобских заявлений иностранных журналистов. Тем временем российские спортсмены покоряют вершины спортивных дисциплин, принося своей стране одну медаль за другой.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933
Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Зимняя Олимпиада в Пекине началась 4 февраля. Всего в рамках спортивного мероприятия будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Игры пройдут в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу, напоминает телеграм-канал «Бойлерная».

«Пекин — первый город в истории, где вслед за летними Играми 2008 года состоится и зимняя Олимпиада. Стоимость проведения Олимпийских игр 2022 года в Пекине составит $3,9 млрд, что многократно меньше, чем стоила прошедшая там же летняя Олимпиада 2008 года, — $43 млрд в ценах того времени», — отметил автор поста.

Олимпиада
Олимпиада
Government.ru

Уже с первых дней Олимпийских игр российская сборная доказывает своё преимущество в основных зимних видах спорта — лыжах и фигурном катании. После командного турнира фигуристов наши спортсмены заняли промежуточное первое место в общекомандном медальном зачёте, отмечает телеграм-канал «Оκτагон».

«После Игр 2018 года этот результат впечатляет: за два дня россиянам удалось завоевать столько же золота, сколько за всю Олимпиаду в Пхёнчхане. Игры в Пекине пока развиваются по другому сценарию: количество завоёванного золота уже сейчас, спустя несколько дней после начала Олимпиады, позволяет говорить, что результат Пхёнчхана будет превзойдён, а число медалей — кратно больше. Нужно отметить, что лыжникам пришлось сражаться не в самых комфортных условиях — вдобавок к непростой трассе идут холод и ветер, о которых говорят практически все, кто участвовал в соревнованиях», — подмечает телеграм-канал.

Спортивные соревнования по целому ряду дисциплин осложнялись не только погодными условиями, но и порой жесткими санитарными мерами на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее эти обстоятельства не смогли помешать настоящему триумфу российской сборной — 7 февраля российские спортсмены вышли на первое место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Позже к этим наградам добавилась еще одна серебряная медаль, хотя к тому моменту российская сборная спустилась на второе место, уступив первенство Швеции, на счету которой стало три медали высшей пробы.

Олимпиада
Олимпиада
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Российские спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали на зимних Олимпийских играх — 2022 в понедельник. Обладателями награды высшего достоинства стали фигуристы, выигравшие командный турнир. Спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева. Серебряную медаль выиграли прыгуны на лыжах с трамплина в командном турнире в миксте: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов. Ранее россияне в этом виде спорта награды не завоевывали», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Причем серебро по прыжкам на лыжах с трамплина стало первой в истории современной России наградой в этой дисциплине, отмечает телеграм-канал Mash.

«Первая медаль в прыжках с трамплина в истории для сборной России (для СССР единственное золото завоевал Владимир Белоусов в 1968-м)! Уступили только словенцам, но они тут самый топ», — отметил ТГ-канал.

Успех одних всегда порождает зависть других. Правило это старо как мир, вот только сейчас злопыхатели начинают забывать даже элементарные правила приличия и толерантности, которой так любят кичиться на Западе.

«Канадская журналистка Сара Дженкинс предложила убрать фигурное катание из олимпийских видов спорта, потому что там доминирует Россия», — сообщил телеграм-канал Skabeeva.

Фигуристка Елизавета Туктамышева
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Luu

Новость эта вызвала справедливое возмущение в российском сегменте Telegram. Многие сообщества задались вопросом, что было бы с представителем западного СМИ, попробуй он высказать нечто подобное в адрес африканцев.

«Кстати, если бы канадская журналистка предложила убрать какой-либо вид спорта из олимпийской программы, потому что в нём постоянно побеждают чернокожие, например кенийцы, даму уволили бы с работы, затравили и подвергли гражданской казни за расизм. Но вот про русских такое говорить можно без всяких опасений. Более того — у канадской леди найдётся немало единомышленников», — написал телеграм-канал «Голос Мордора».

Русофобский настрой канадской журналистки, видимо, передался и части спортсменов этой страны. По крайней мере сообщество Telegram именно так интерпретировало отказ женской сборной Канады по хоккею провести игру с российскими соперницами.

«Такого хоккея вы ещё не видели. Матч между женскими сборными России и Канады на Олимпиаде в Пекине начался с опозданием на час. Дело в том, что канадки отказывались выходить на лёд, потому что им не предоставили результаты тестирования россиянок на корону. В итоге наши соперницы всё же соизволили выйти, но, по решению судей, играют девушки в защитных масках. Причём СИЗ надеты не только на спортсменок, но и на самих судей», — написал телеграм-канал «Выпускайте Кракена».

«Хорошие» примеры канадских спортсменок и журналистов стали заразительны настолько, что по их русофобским стопам решили пойти и представители европейских СМИ.

«Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт: «Большунова и всех русских не должно быть на Олимпиаде. Он мог подождать золота до 2026-го». Ой, ребята, переживаю за вас. Как же бомбит люто, что вы вообще приличия потеряли и понесли жуткую расистскую дичь. Но хорошо, что вы показываете свои истинные рыла», — сообщил об очередном резком высказывании в адрес российских спортсменов телеграм-канал «Голос Мордора».

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