7 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

По мере всё больших успехов российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине западные СМИ все чаще переходят к откровенной русофобии.

Георгий Балаков, , 22:07 — REGNUM На Олимпиаде в Пекине фраза «О спорт, ты — мир» заиграла новыми красками. Оказывается, для представителей Запада этот мир должен быть без России. Речь идет о череде русофобских заявлений иностранных журналистов. Тем временем российские спортсмены покоряют вершины спортивных дисциплин, принося своей стране одну медаль за другой.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Зимняя Олимпиада в Пекине началась 4 февраля. Всего в рамках спортивного мероприятия будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Игры пройдут в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу, напоминает телеграм-канал «Бойлерная».

«Пекин — первый город в истории, где вслед за летними Играми 2008 года состоится и зимняя Олимпиада. Стоимость проведения Олимпийских игр 2022 года в Пекине составит $3,9 млрд, что многократно меньше, чем стоила прошедшая там же летняя Олимпиада 2008 года, — $43 млрд в ценах того времени», — отметил автор поста.

Олимпиада Government.ru

Уже с первых дней Олимпийских игр российская сборная доказывает своё преимущество в основных зимних видах спорта — лыжах и фигурном катании. После командного турнира фигуристов наши спортсмены заняли промежуточное первое место в общекомандном медальном зачёте, отмечает телеграм-канал «Оκτагон».

«После Игр 2018 года этот результат впечатляет: за два дня россиянам удалось завоевать столько же золота, сколько за всю Олимпиаду в Пхёнчхане. Игры в Пекине пока развиваются по другому сценарию: количество завоёванного золота уже сейчас, спустя несколько дней после начала Олимпиады, позволяет говорить, что результат Пхёнчхана будет превзойдён, а число медалей — кратно больше. Нужно отметить, что лыжникам пришлось сражаться не в самых комфортных условиях — вдобавок к непростой трассе идут холод и ветер, о которых говорят практически все, кто участвовал в соревнованиях», — подмечает телеграм-канал.

Спортивные соревнования по целому ряду дисциплин осложнялись не только погодными условиями, но и порой жесткими санитарными мерами на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее эти обстоятельства не смогли помешать настоящему триумфу российской сборной — 7 февраля российские спортсмены вышли на первое место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Позже к этим наградам добавилась еще одна серебряная медаль, хотя к тому моменту российская сборная спустилась на второе место, уступив первенство Швеции, на счету которой стало три медали высшей пробы.

Олимпиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Российские спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали на зимних Олимпийских играх — 2022 в понедельник. Обладателями награды высшего достоинства стали фигуристы, выигравшие командный турнир. Спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева. Серебряную медаль выиграли прыгуны на лыжах с трамплина в командном турнире в миксте: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов. Ранее россияне в этом виде спорта награды не завоевывали», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Причем серебро по прыжкам на лыжах с трамплина стало первой в истории современной России наградой в этой дисциплине, отмечает телеграм-канал Mash.

«Первая медаль в прыжках с трамплина в истории для сборной России (для СССР единственное золото завоевал Владимир Белоусов в 1968-м)! Уступили только словенцам, но они тут самый топ», — отметил ТГ-канал.

Успех одних всегда порождает зависть других. Правило это старо как мир, вот только сейчас злопыхатели начинают забывать даже элементарные правила приличия и толерантности, которой так любят кичиться на Западе.

«Канадская журналистка Сара Дженкинс предложила убрать фигурное катание из олимпийских видов спорта, потому что там доминирует Россия», — сообщил телеграм-канал Skabeeva.

Фигуристка Елизавета Туктамышева Luu

Новость эта вызвала справедливое возмущение в российском сегменте Telegram. Многие сообщества задались вопросом, что было бы с представителем западного СМИ, попробуй он высказать нечто подобное в адрес африканцев.

«Кстати, если бы канадская журналистка предложила убрать какой-либо вид спорта из олимпийской программы, потому что в нём постоянно побеждают чернокожие, например кенийцы, даму уволили бы с работы, затравили и подвергли гражданской казни за расизм. Но вот про русских такое говорить можно без всяких опасений. Более того — у канадской леди найдётся немало единомышленников», — написал телеграм-канал «Голос Мордора».

Русофобский настрой канадской журналистки, видимо, передался и части спортсменов этой страны. По крайней мере сообщество Telegram именно так интерпретировало отказ женской сборной Канады по хоккею провести игру с российскими соперницами.

«Такого хоккея вы ещё не видели. Матч между женскими сборными России и Канады на Олимпиаде в Пекине начался с опозданием на час. Дело в том, что канадки отказывались выходить на лёд, потому что им не предоставили результаты тестирования россиянок на корону. В итоге наши соперницы всё же соизволили выйти, но, по решению судей, играют девушки в защитных масках. Причём СИЗ надеты не только на спортсменок, но и на самих судей», — написал телеграм-канал «Выпускайте Кракена».

«Хорошие» примеры канадских спортсменок и журналистов стали заразительны настолько, что по их русофобским стопам решили пойти и представители европейских СМИ.

«Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт: «Большунова и всех русских не должно быть на Олимпиаде. Он мог подождать золота до 2026-го». Ой, ребята, переживаю за вас. Как же бомбит люто, что вы вообще приличия потеряли и понесли жуткую расистскую дичь. Но хорошо, что вы показываете свои истинные рыла», — сообщил об очередном резком высказывании в адрес российских спортсменов телеграм-канал «Голос Мордора».

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