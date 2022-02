Сент-Олбанс, , 19:50 — REGNUM Рок-группа из Сент-Олбанса The Pocket Gods объявила о планах выпустить альбом, состоящий из 1000 песен по 30 секунд, в знак протеста против ставок роялти стримингого сервиса Spotify. Об этом 7 февраля рассказал портал NME.

Стриминговый сервис Spotify Скриншот NME

Модель стримингового сервиса, вызывающая недовольство у музыкантов, строится по следующей схеме: одно прослушивание песни приносит доход только в том случае, если слушателей провел за ней 30 секунд эфирного времени.

В связи с этим The Pocket Gods решили выпустить новый альбом, состоящий из песен продолжительностью около 30 секунд, вдохновившись статьей в журнале I News нью-йоркского профессора Майка Эррико, который заявил, что методы Spotify, касающиеся того, что считать прослушиванием, могут означать конец стандарта трехминутной поп-песни. «Я увидел статью, и она заставила меня задуматься: «Зачем писать более длинные песни, если нам платят мало всего за 30 секунд?», — рассказал i News фронтмен The Pocket Gods Марк Кристофер Ли. Новый альбом — 1000×30 — Nobody Makes Money Anymore — напрямую ссылается на бизнес-модель Spotify, и, по словам Ли, это означает, что группа «рискует быть выброшенной с платформы».О процессе написания альбома он добавил: «Мы написали и записали 1000 песен, каждая из которых длится чуть больше 30 секунд. Самая длинная — 36 секунд. Его цель — повысить осведомленность о кампании за справедливые ставки роялти».

