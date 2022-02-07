Москва, 7 февраля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Российский рэпер Thrill Pill (Тимур Самедов) выпустил фрагмент будущей песни. Соответствующая публикация появилась на странице музыканта в TikTok 7 февраля.

Thrill Pill Цензурная часть обложки Chelsea 2 (2017)

Неизвестно, какое название получит новая композиция, однако предполагается, что она войдет в очередной проект артиста, получивший название Chelsea 3. Также Thrill Pill дополнил опубликованный фрагмент комичным видео на тему образования.

Напомним, что в 2021 году Thrill Pill представил свой третий студийный альбом «Грустное». Пластинка включила в себя сразу 15 различных треков.