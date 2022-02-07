Киев, 7 февраля 2022, 19:48 — REGNUM «Не создавать конспирологии» из-за отмены встречи в Киеве украинского президента Владимира Зеленского с германским министром иностранных дел Анналеной Бербок призвал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с коллегой из Германии 7 февраля.
Он пояснил, что в Киеве проходит масса встреч, «все едут» в столицу Украины, «много телефонных разговоров, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал».
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