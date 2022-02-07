Киев, 7 февраля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. «Не создавать конспирологии» из-за отмены встречи в Киеве украинского президента Владимира Зеленского с германским министром иностранных дел Анналеной Бербок призвал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с коллегой из Германии 7 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

Кулеба «Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого».

Он пояснил, что в Киеве проходит масса встреч, «все едут» в столицу Украины, «много телефонных разговоров, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал».