Москва, , 20:06 — REGNUM Создание Зоны свободной торговли между Украиной и Турцией может привести к появлению на российском рынке украинских товаров. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зона свободной торговли между Турцией и Украиной — это шаг по интеграции Украины в единое евразийское пространство. Турция — участник платформы 3+2, в рамках которой осуществляется экономическая интеграция стран Закавказья и их соседей, среди которых два члена Евразийского союза (Россия и Армения), а Иран имеет ЗСТ с ЕАЭС», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в рамках этой конфигурации возрастёт роль Азербайджана, с которым у России выстраиваются стратегические взаимоотношения и с которым заключено соглашение о зоне свободной торговли.

Экономическая сопряженность Азербайджана и Турции известна, напоминает Бредихин. «Потому очень скоро на российском рынке, даже при отсутствии переговоров по линии Москва-Киев, появится много украинских товаров, при этом, как и в случае с грузинскими, они будут иметь марку ЕАЭС и будут выпущены по Евразийским стандартам», — заключил эксперт.

Напомним, что Киев и Анкара подписали соглашение о создании зоны свободной торговли между собой.