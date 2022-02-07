Токио, , 19:41 — REGNUM Генеральный директор PlatinumGames Ацуси Инаба заявил, что студия планирует в будущем выпускать игры, которые будут сильно отличаться от тех, которые она разработала ранее. Об этом 7 февраля сообщает портал Video Games Chronicle.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Обсуждая с журналистами будущее PlatinumGames и новую игру Project GG геймдизайнера Хидеки Камии, Инаба сказал, что пока не может раскрыть подробности об этом проекте, поскольку он всё ещё находится на стадии «тестирования различных вещей». При этом он отметил, что в будущем хотел бы сосредоточиться на создании игр с большим жизненным циклом.

Глава PlatinumGames добавил, что компания хотела бы продолжать создавать небольшие игры вроде Sol Cresta или Bayonetta, но, по его мнению, изменения на рынке заставят её отказаться от этого подхода. «Проекты, которые мы пытаемся создавать, будут отличаться по своей структуре. Учитывая изменения на рынке в ближайшие пять лет или около того, я считаю, что это абсолютно необходимо для нас», — сказал Инаба.

Напомним, студия PlatinumGames получила известность благодаря играм NieR: Automata, Astral Chain, Bayonetta, Vanquish и другим. Новую игру Project G.G. она анонсировала в феврале 2020 года.

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