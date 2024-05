Айова-Сити, США, 7 февраля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Кори Тейлор, вокалист американской ню-метал группы Slipknot, объявил, что в феврале он собирается выпустить сборник би-сайдов к своему сольному дебютному альбому CMFT. Об этом 7 февраля сообщил NME.

Скриншот NME Солист группы Slipknot Кори Тейлор

Альбом CMFT вышел в октябре 2020 года, и, как объяснил Тейлор в новом интервью, расширенная версия альбома выйдет 25 февраля и будет включать акустические записи и кавер-версии, сделанные во время сессий записи альбома.

В эфире радиошоу SiriusXM's Trunk Nation With Eddie Trunk он раскрыл подробности о записи, сказав: «Первый сингл выйдет 11 февраля. Это наш кавер на песню On The Dark Side от John Caffery & the Beaver Brown Band, которая является одной из лучших рок-мелодий. Это одна из наших любимых песен для живого исполнения».

«Би-сайды CMFT выйдут 25 февраля», — добавил он. «Сборник будут доступны на всех площадках. Мы очень рады этому». Тейлор также подтвердил, что его второй сольный альбом, получивший название CMFT 2, уже написан и «готов к записи».