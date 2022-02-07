Вашингтон, 7 февраля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Американский рэпер Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур-младший) временно удалил аккаунты в Twitter и Instagram. Информацию об этом привело издание HipHopDX 7 февраля.

Скриншот YouTube Roddy Ricch

Незадолго до удаления профиля в Instagram исполнитель опубликовал загадочную историю, в которой пожелал всем благополучия. Неизвестно, с чем связаны подобные действия артиста, однако его поклонники считают, что таким образом он на неопределённый период отказался от социальных сетей.

Напомним, что 17 декабря 2021 года Roddy Ricch выпустил новый студийный альбом Live Life Fast. Пластинка была крайне негативно встречена критиками и разошлась тиражом в 62 тыс. копий.