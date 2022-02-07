София, , 19:31 — REGNUM Сотни людей собрались в центре столицы Болгарии с требованием к правительству отменить жесткие карантинные меры, введенные в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом 7 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Маска © https://pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Согласно официальной информации, манифестация началась на площади перед зданием Народного собрания (парламента) Болгарии, затем шествие продолжилось по софийской Кольцевой автодороге и завершилось у корпуса администрации президента Болгарии.

Участники мероприятия скандировали лозунги «Долой «зеленый сертификат!» и «Нет тирании!». При этом некоторые демонстранты требовали снижения цен на электроэнергию и повышения заработной платы и пенсий.

Акция носила мирный характер. Полиция не проводила задержаний и не вмешивалась в процесс волеизъявления митингующих лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии объявили о предстоящей реформе здравоохранения