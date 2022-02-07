Челябинск, 7 февраля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Челябинске муниципальные автобусы стали реже ходить. 52 водителя находятся на больничном, заявил на совещании в горадминистрации замглавы города Андрей Ксензов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также болеют 47 кондукторов. В связи с этим автобусы не все выходят на линию. Правда, снижение количества незначительное, если по графику 170 единиц, то фактически — 169−170 за смену.

Чиновник заверил, что транспортники пересмотрели внутренний график и держат все маршруты. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области, как и по всей России, отмечен взрывной рост числа новых заражений коронавирусом.