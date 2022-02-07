Варшава, , 19:25 — REGNUM Любая расовая дискриминация, в том числе мотивированное антисемитизмом поведение должно строго наказываться, заявил 7 февраля в Варшаве председатель ОБСЕ Збигнев Рау на посвящённой борьбе с антисемитизмом конференции.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау Osce.org

Рау «Это один из важнейших способов, чтобы показать, что мы чтим и отдаём честь жертвам Холокоста каждый день, а не раз в год».

Напомним, ГА ООН провозгласила 27 января Международным днём памяти жертв Холокоста. Дата приурочена к освобождению Освенцима от нацистов советскими войсками в 1945 году.

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