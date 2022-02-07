Варшава, 7 февраля 2022, 19:25 — REGNUM Любая расовая дискриминация, в том числе мотивированное антисемитизмом поведение должно строго наказываться, заявил 7 февраля в Варшаве председатель ОБСЕ Збигнев Рау на посвящённой борьбе с антисемитизмом конференции.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Osce.org
«Это один из важнейших способов, чтобы показать, что мы чтим и отдаём честь жертвам Холокоста каждый день, а не раз в год».
Рау

Напомним, ГА ООН провозгласила 27 января Международным днём памяти жертв Холокоста. Дата приурочена к освобождению Освенцима от нацистов советскими войсками в 1945 году.

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