Варшава, 7 февраля 2022, 19:25 — REGNUM Любая расовая дискриминация, в том числе мотивированное антисемитизмом поведение должно строго наказываться, заявил 7 февраля в Варшаве председатель ОБСЕ Збигнев Рау на посвящённой борьбе с антисемитизмом конференции.
Напомним, ГА ООН провозгласила 27 января Международным днём памяти жертв Холокоста. Дата приурочена к освобождению Освенцима от нацистов советскими войсками в 1945 году.
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