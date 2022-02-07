Саранск, , 19:24 — REGNUM На тренировке 3 февраля спортсмен МЦПЮФП «Мордовия» (Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья) Артем Ананьев получил тяжелую травму. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Мордовии. Футболист был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где была проведена сложная операция. В настоящее время спортсмен находится в искусственной коме.

Футбол

По словам главы республиканской федерации футбола Александра Егорова,"по стечению обстоятельств, без какого-то злого умысла с чьей-либо стороны, произошел действительно шокирующий случай».

«Состоянием здоровья перспективного игрока всерьез обеспокоена вся футбольная общественность. В связи с этим, спешим сообщить, что Артём Ананьев получает полное медицинское обеспечение. Ситуация находится на личном контроле у министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина. Все необходимые медикаменты имеются в наличии и Артёму предоставлены. К сожалению, сейчас имеют место и другие обстоятельства, от которых хотелось бы предостеречь», — отметил Егоров.

Он уточнил, что в социальных сетях проводится сбор средств для лечения спортсмена.

«Оставаться в стороне действительно нельзя. Но, при всей сложности ситуации, ответственно заверяем, что нет никакой необходимости в оказании финансовой помощи. Все необходимое предоставлено и будет предоставляться в процессе лечения министерством здравоохранения Республики Мордовия», — заключил президент Федерации футбола Мордовии и добавил, что желает юному футболисту скорейшего выздоровления.

По данным минспорта Мордовии, МЦПЮФП «Мордовия» создан в 2006 году соглашением между регионом иРоссийским Футбольным Союзом. Лучшие воспитанники центра пополняют состав футбольной сборной Мордовии. Филиальная сеть центра охватывает почти все районы республики.