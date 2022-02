Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Американский музыкальный продюсер и ритм-н-блюз-исполнитель Labrinth (Тимоти Маккензи) выпустил два новых трека — Yeh I F*ckin' Did It и I'm Tired — из саундтрека к предстоящему второму сезону «Эйфория». Об этом 4 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

После выхода на прошлой неделе песен Pick Me Up от Джеймса Блейка и sad4whattt от ericdoa (Эрик Лопес) для сериала, Labrinth представил две новые песни из будущего сезона сериала HBO под названием Yeh I F*ckin' Did It и I'm Tired.

Песня Yeh I F*ckin' Did It прозвучит во втором эпизоде второго сезона «Эйфория», а I'm Tired — в четвертом эпизоде. В прошлом месяце Лана Дель Рей (Элизабет Грант) выпустила песню Watercolor Eyes, а Tove Lo (Эбба Нильссон) — How Long, которые также вошли в саундтрек второго сезона. Euphoria Season Two.

