Вашингтон, 7 февраля 2022, 19:16 — REGNUM Американский музыкальный продюсер и ритм-н-блюз-исполнитель Labrinth (Тимоти Маккензи) выпустил два новых трека — Yeh I F*ckin' Did It и I'm Tired — из саундтрека к предстоящему второму сезону «Эйфория». Об этом 4 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыкальный продюсер Labrinth
Музыкальный продюсер Labrinth
Скриншот The Line Of Best Fit

После выхода на прошлой неделе песен Pick Me Up от Джеймса Блейка и sad4whattt от ericdoa (Эрик Лопес) для сериала, Labrinth представил две новые песни из будущего сезона сериала HBO под названием Yeh I F*ckin' Did It и I'm Tired.

Песня Yeh I F*ckin' Did It прозвучит во втором эпизоде второго сезона «Эйфория», а I'm Tired — в четвертом эпизоде. В прошлом месяце Лана Дель Рей (Элизабет Грант) выпустила песню Watercolor Eyes, а Tove Lo (Эбба Нильссон) — How Long, которые также вошли в саундтрек второго сезона. Euphoria Season Two.

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