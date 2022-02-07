Москва, , 19:15 — REGNUM Критическая ситуация в Европе в сфере безопасности требует от всех стран ответственного поведения. Об этом 7 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Пресс-служба Кремля

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«Критическая ситуация в Европе, нас, конечно, озабочивает обоих. В критической ситуации надо, чтобы мы все вели себя ответственно», — сказал Макрон.

Он отметил, что 7 февраля 2022 года исполняется 30 лет подписанному между двумя странами соглашению. По его словам, сейчас диалог между странами особенно необходим, поскольку позволяет найти полезный ответ для России и Европы, а также «избежать войну, построить стабильность, видимость и доверие для всех».