Москва, 7 февраля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Платформа «Сферум», запущенная правительством РФ, призвана сохранить возможность обучения, если школьник болеет или если в учебном заведении введен дистант. Отметим, что о замене очного формата никто не говорит, но жизнь — штука непредсказуемая, а создание таких платформ страхует нас от просадки в образовательном процессе, — считает политолог, член ОПРФ, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН) Никита Данюк.

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«Прерогатива на нынешнем этапе апробации платформы отдана вопросам информационной безопасности: на этапе входа будет использована единая система аутентификации, ссылку для входа в систему «подошьют» в электронный журнал, а слушателей и зрителей при подключении подтвердит администратор. Эти шаги практически исключают вероятность попадания на платформу нежелательных пользователей или фэйков», — отметил Никита Данюк.

«Мероприятия и трансляции в формате общества «Знание» или отдельные мероприятия с топ-спикерами и кванториумы смогут напрямую «войти» в школы с помощью этой платформы, а спортивные мероприятия, олимпиады и выпускные смогут смотреть родители, маломобильные бабушки и дедушки. Однако главный образовательный бонус — мультипликация и повышение доступности знаний, общая информационная связность через «Сферум» и рост мозговых мощностей России», — подчеркнул эксперт.

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