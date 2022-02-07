Варшава, 7 февраля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Польская студия Techland выпустила первые патчи для версий игры Dying Light 2: Stay Human для различных платформ. Об этом 7 февраля сообщает официальная twitter-страница франшизы.

Dyinglightgame.com Игра Dying Light 2: Stay Human

Разработчики опубликовали несколько изображений c описанием изменений, которые получили версии игры для ПК, PlaySation и Xbox. Они добавили, что «в ближайшие дни» сиквел Dying Light получит ещё несколько патчей. Techalnd, в частности, исправила в игре ряд критических ошибок, которые приводили к появлению «чёрного экрана», остановкам развития сюжета, визуальным ошибкам и т.д.

https://twitter.com/DyingLightGame/status/1490470105171570688

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human состоялся 4 февраля 2022 года. На момент написания этой новости игра получила на известном рейтинговом сайте Metacritic 79 (из 100) от критиков и 5,6 баллов (из 10) от рядовых пользователей.