Ташкент, 7 февраля 2022, 19:05 — REGNUM Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов заявил, что блокировка TikTok, предлагаемая отдельными партиями, не даст желаемого результата.
Ранее две политические партии Узбекистана «Адолат» («Справедливость») и «Миллий тикланиш» («Национальное самосознание») выступили за блокировку TikTok в стране ввиду «расспространения негативного контента».
Он задался вопросом: разве кроме TikTok больше нигде нет плохого контента?
Читайте ранее в этом сюжете: Мирзиёев распорядился увеличить скорость интернета в Узбекистане