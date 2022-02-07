Ташкент, , 19:05 — REGNUM Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов заявил, что блокировка TikTok, предлагаемая отдельными партиями, не даст желаемого результата.

TikTok Tiktok.com

Ранее две политические партии Узбекистана «Адолат» («Справедливость») и «Миллий тикланиш» («Национальное самосознание») выступили за блокировку TikTok в стране ввиду «расспространения негативного контента».

Давлетов «Я сам тоже член партии «Адолат». Не знаю мнений однопартийцев, но я остаюсь сторонником свободного распространения информации».

Он задался вопросом: разве кроме TikTok больше нигде нет плохого контента?

Давлетов «Если зайти в интернет, разве нет других плохих сайтов? Откуда тогда усиливается религиозный экстремизм? Откуда эта пропаганда? Блокирование информации — это очень сложная задача с технической точки зрения. Поэтому я считаю, что это не даст никакого результата».

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