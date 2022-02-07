Министр юстиции Узбекистана заступился за TikTok
Ташкент, 7 февраля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов заявил, что блокировка TikTok, предлагаемая отдельными партиями, не даст желаемого результата.
Tiktok.com
TikTok
Ранее две политические партии Узбекистана «Адолат» («Справедливость») и «Миллий тикланиш» («Национальное самосознание») выступили за блокировку TikTok в стране ввиду «расспространения негативного контента».
«Я сам тоже член партии «Адолат». Не знаю мнений однопартийцев, но я остаюсь сторонником свободного распространения информации».
Он задался вопросом: разве кроме TikTok больше нигде нет плохого контента?
«Если зайти в интернет, разве нет других плохих сайтов? Откуда тогда усиливается религиозный экстремизм? Откуда эта пропаганда? Блокирование информации — это очень сложная задача с технической точки зрения. Поэтому я считаю, что это не даст никакого результата».