Ташкент, 7 февраля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов заявил, что блокировка TikTok, предлагаемая отдельными партиями, не даст желаемого результата.

Tiktok.com TikTok

Ранее две политические партии Узбекистана «Адолат» («Справедливость») и «Миллий тикланиш» («Национальное самосознание») выступили за блокировку TikTok в стране ввиду «расспространения негативного контента».

Давлетов «Я сам тоже член партии «Адолат». Не знаю мнений однопартийцев, но я остаюсь сторонником свободного распространения информации».

Он задался вопросом: разве кроме TikTok больше нигде нет плохого контента?