Челябинск, 7 февраля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В торговых центрах Челябинска за неделю обнаружили 102 нарушителя масочного режима. Об этом сообщил в мэрии на совещании замглавы города Игорь Постнов.

ИА REGNUM Маски

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В отношении замеченных составили административные протоколы. Им грозят штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале продолжает действовать масочный режим. Также резко растёт число новых заражений коронавирусом.