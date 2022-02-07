Москва, , 19:00 — REGNUM Отношения России и Франции развиваются в различных сферах, заявил 7 февраля президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Путин отметил увеличение объёма товарооборота между двумя странами, взаимодействие в политической и гуманитарной сферах.

«У нас общая озабоченность в отношении того, что происходит в сфере безопасности в Европе. И я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению. Это было с самого начала наших новейших отношений, и символично, что мы встречаемся именно сегодня, потому что ровно 30 лет назад был подписан основополагающий документ, договор об особых отношениях между Россией и Францией», — сказал Путин.

Он напомнил, что все эти годы «Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности».

Президент напомнил о роли Франции в урегулировании конфликта в Грузии, участие в выработке Минских соглашений и организации нормандского формата.