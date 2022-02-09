Александр Погожев, 9 февраля 2022, 10:45 — REGNUM На курортах Кавказских Минеральных Вод в санаториях появятся молочные продукты, восстанавливающие после заболевания коронавирусной инфекцией.

Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM

На Пятигорском молочном комбинате будет открыта лаборатория по разработке инновационных молочных продуктов. В создании новой продукции примут участие ученые Ставропольского аграрного университета.

Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лаборатория ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Лаборатория ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лаборатория ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лаборатория ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лаборатория ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Сотрудник в лаборатории молочного комбината
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Есть традиционная линейка: кефир, ряженка и т. д. Они, безусловно, полезны. Но сегодня меняется климат, портится экология, пришел ковид, и мы должны дать ответ новым вызовам в виде таких продуктов, которые помогут бороться с неблагоприятными последствиями», — говорит генеральный директор Пятигорского молочного комбината Константин Сухарев.

Генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев общается со студентами СтГАУ
Генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев общается со студентами СтГАУ
Александр Погожев © ИА REGNUM

Линейку новой продукции планируют запустить к концу года. Для популяризации своей продукции на предприятии внесли новшества. Константин Сухарев после посещения молочных производств за границей заимствовал опыт промышленного и гастротуризма. После капитального ремонта на комбинате производственную часть отделили панорамным остеклением, и теперь на производстве проходят туристические экскурсии. Также в дегустационном зале молкомбината можно попробовать любую продукцию предприятия.

ООО «Пятигорский молочный комбинат»
ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции
Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты СтГАУ знакомятся с производством на молочном комбинате
Студенты СтГАУ знакомятся с производством на молочном комбинате
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции
Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции
Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Производственный цех ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производственный цех ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция молокозавода распространяется не только по краю, но и поступает в санатории КМВ. Сырье на комбинат поставляет агрофирма «Село им. Г. В. Кайшева», где тоже в ближайшее время планируют освоить процесс создания стад молочных коров с заданными параметрами содержания жира и других полезных элементов в молоке, что сделает свойства молока полезными для сердечно-сосудистой системы.

Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат» приглашает на дегустацию
Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат» приглашает на дегустацию
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фигура коровы в дегустационном зале
Фигура коровы в дегустационном зале
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Сотрудники ООО «Пятигорский молочный комбинат»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фигура коровы в дегустационном зале
Фигура коровы в дегустационном зале
Фигура коровы в дегустационном зале
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фигура коровы в дегустационном зале
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат» в дегустационном зале
Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат» в дегустационном зале
Александр Погожев © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Молоко XXI века будет лечить сердце — фоторепортаж