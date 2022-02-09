9 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 10:45 — REGNUM На курортах Кавказских Минеральных Вод в санаториях появятся молочные продукты, восстанавливающие после заболевания коронавирусной инфекцией.

Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

На Пятигорском молочном комбинате будет открыта лаборатория по разработке инновационных молочных продуктов. В создании новой продукции примут участие ученые Ставропольского аграрного университета.

Сотрудник в лаборатории молочного комбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в лаборатории молочного комбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Лаборатория ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в лаборатории молочного комбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в лаборатории молочного комбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в лаборатории молочного комбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в лаборатории молочного комбината Александр Погожев © ИА REGNUM Сотрудник в лаборатории молочного комбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в лаборатории молочного комбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в лаборатории молочного комбината Александр Погожев © ИА REGNUM

«Есть традиционная линейка: кефир, ряженка и т. д. Они, безусловно, полезны. Но сегодня меняется климат, портится экология, пришел ковид, и мы должны дать ответ новым вызовам в виде таких продуктов, которые помогут бороться с неблагоприятными последствиями», — говорит генеральный директор Пятигорского молочного комбината Константин Сухарев.

Генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев общается со студентами СтГАУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Линейку новой продукции планируют запустить к концу года. Для популяризации своей продукции на предприятии внесли новшества. Константин Сухарев после посещения молочных производств за границей заимствовал опыт промышленного и гастротуризма. После капитального ремонта на комбинате производственную часть отделили панорамным остеклением, и теперь на производстве проходят туристические экскурсии. Также в дегустационном зале молкомбината можно попробовать любую продукцию предприятия.

ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты СтГАУ знакомятся с производством на молочном комбинате Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции Александр Погожев © ИА REGNUM Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM Производственный цех ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция молокозавода распространяется не только по краю, но и поступает в санатории КМВ. Сырье на комбинат поставляет агрофирма «Село им. Г. В. Кайшева», где тоже в ближайшее время планируют освоить процесс создания стад молочных коров с заданными параметрами содержания жира и других полезных элементов в молоке, что сделает свойства молока полезными для сердечно-сосудистой системы.

Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат» приглашает на дегустацию Александр Погожев © ИА REGNUM

Фигура коровы в дегустационном зале Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ООО «Пятигорский молочный комбинат» Александр Погожев © ИА REGNUM

Фигура коровы в дегустационном зале Александр Погожев © ИА REGNUM Фигура коровы в дегустационном зале Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат» в дегустационном зале Александр Погожев © ИА REGNUM

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