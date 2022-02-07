Бухарест, , 18:58 — REGNUM В зале заседаний парламента Румынии сопредседатель оппозиционной партии AUR («Альянс за союз румын») Георге Симион напал на румынского министра энергетики Вирджила Попеску. Об этом 7 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Джон Петти. Начало ссоры

По свидетельствам очевидцев, во время выступления Попеску с парламентской трибуны на него набросился Симион и с оскорбительными выкриками попытался прервать речь. В ответ министр выругался в адрес народного депутата.

В итоге пленарное заседание было приостановлено. Расследованием обстоятельств инцидента занимается комиссия по этике парламента Румынии.

Ранее некоторые депутаты румынского высшего законодательного органа обвинили Попеску в завышении цен на энергоносители и неспособности возглавлять минэнерго.

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