Челябинск, 7 февраля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Челябинский облсуд разрешил производить захоронения на Митрофановском кладбище. Такое решение было принято 7 февраля.

Yarnews.net Кладбище

Ранее Советский райсуд наложил запрет на новые захоронения в этом месте. Заявителем выступила одна из экологических организаций. Активисты посчитали, что расширение кладбища несёт угрозу окружающей среде. Кроме того, им не понравилось, что захоронения проводятся на территории городского бора.

Администрация Челябинска и учреждение «Служба городских кладбищ» обжаловали это решение в облсуде. И вышестоящая инстанция встала на их сторону. Общественники собираются подавать кассационную жалобу.