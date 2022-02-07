Москва, , 18:52 — REGNUM Проект соглашения о размещении в Сирии гуманитарного воинского контингента Белоруссии одобрен правительством РФ. Текст опубликован 7 февраля на официальном портале правовой информации. В Сирию будут направлены до 200 белорусских военных.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Проект соглашения между правительством России и правительством Белоруссии о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирии проработан с белорусской стороной.

Теперь Минобороны РФ проведёт вместе с МИД РФ переговоры с руководством Белоруссии. После того, как будет достигнута договорённость, соглашение будет подписано от имени правительства.

Этот документ позволяет привлечь белорусских военных к выполнению мероприятий в Сирии исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий. Белорусский контингент будет в Сирии размещён в местах дислокации российской авиационной группы.

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