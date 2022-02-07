Калуга, , 18:49 — REGNUM Упорный труд и активная поддержка нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» позволяет калужской компании Greenwise торговать растительным мясом осознанным потребителям в семи странах, в том числе в Новой Зеландии и Японии. Тренд на ответственное производство и потребление не только в бизнесе, но и в повседневной жизни, помогает компании удваивать общую выручку каждый год. Экспортные амбиции Greenwise поддерживает региональный ЦПЭ. Подробности сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-центр Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ. РФ).

Основанная в 2017 году в Калужской области компания Greenwise за последние три года стала одним из крупнейших производителей растительных альтернатив мясным, молочным и рыбным продуктам.

FoodTech-стартап двух выпускников Лейденского университета, Артема Пономарева и Юлии Марсель, к которым чуть позже присоединился Георгий Железный, удваивает выручку каждый год: в 2021-м она достигла 41 млн руб.

По словам сооснователя Greenwise Юлии Марсель, состав «мяса», максимально похожего на реальное, состоит из растительных продуктов — сои, пшеницы и гороха.

Сейчас продукцию Greenwise — готовую еду, растительные стрипсы, джерки (снеки в виде кусочков растительного мяса), котлеты и колбасы — можно найти почти в 2 500 магазинах в 100 городах России.

«Устойчивая повестка для АПК является ничуть не менее значимым вопросом, чем для промышленных предприятий. Внедрение инновационных решений и развитие рынка альтернативных пищевых продуктов, включая растительное мясо, оказывает значительное положительное влияние на окружающую среду, позволяет создавать вклад в реализацию ряда Целей устойчивого развития ООН.

Мы рады, что среди российских компаний есть такие примеры. При этом их продукция не только является этичной и позволяет решать ряд глобальных проблем, но и конкурирует по качественным и вкусовым характеристикам с зарубежными аналогами», —отметила руководитель направления по международному регулированию и устойчивому развитию РЭЦ Майя Мошкина.

В 2022 году Greenwise планирует выпустить новые продукты: наггетсы, пельмени, котлеты в панировке, растительный тунец, выйти на рынок альтернатив молочным продуктам (йогуртам, творогу).

Среди экспортных направлений, на которые компания всерьез нацелена, являются страны Ближнего Востока, в частности рынок ОАЭ. Кроме расширения на традиционном направлении (ЕС) Greenwise также рассматривает рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Индию, Китай и Вьетнам.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка экспортно ориентированных компаний осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».