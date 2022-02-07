Москва, , 18:47 — REGNUM Одна из причин очередного роста котировок биткоина — это ожидания инвесторов, связанные с дальнейшей политикой ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Криптовалюта

«Неопределенность на фондовом рынке в США оказывает большее влияние на устойчивость биткоина, чем риторика Банка России относительно положения криптовалюты в РФ, — сказала Кошелева. — Участники финансового рынка опасаются поднятия ключевой ставки в США после заседания ФРС в марте. На фоне этого инвесторы в ожидании сильной коррекции стремятся сейчас заработать максимум, что усиливает привлекательность криптовалюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева рассказала, когда биткоин столкнется с первым серьезным сопротивлением.

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