Лос-Анджелес, США, 7 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Крис Хемсворт выложил в сеть шуточное видео со съёмочной площадки фильма «Тайлер Рейк 2» (Extraction 2). Ролик был опубликован 7 февраля на странице актёра в Instagram.

Gage Skidmore Крис Хемсворт

Хемсворт написал в посте, что решил показать подписчикам «вероятно, самый лучший и самый сложный трюк», который был исполнен во время съёмок сиквела. В действительности актёр продемонстрировал, как можно необычным образом надеть куртку.

https://www.instagram.com/reel/CZpFGm5J4bK/

Напомним, производством фильма «Тайлер Рейк 2» занимается онлайн-кинотеатр Netflix, в качестве режиссёра проекта выступает Сэм Харгрейв, сюжет картины пока держится в секрете. Премьера фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению» состоялась на сайте Netflix 24 апреля 2020 года, в его основу лёг комикс Ciudad.