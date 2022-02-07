Дортмунд, Германия, , 18:47 — REGNUM 7 февраля итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что дортмундская «Боруссия» заключила контракт с 26-летним центральным защитником сборной Германии Никласом Зюле.

Защитник покинет мюнхенскую «Баварию» и присоединится к «шмелям» летом 2022 года на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» готово отпустить Никласа Зюле из клуба, так как футболист отклонил предложение мюнхенского клуба о продлении контракта.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 на счету Никласа Зюле одна результативная передача и две желтые карточки в девятнадцати турах регулярного чемпионата.

За «Баварию» защитник выступает с 1 июля 2017 года после ухода из «Хоффенхайма». Мюнхенский клуб заплатил за трансфер Зюле 20 милилонов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.