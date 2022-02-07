Москва, 7 февраля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Биткоину предстоит первое серьезное сопротивление, когда его котировки приблизятся к 46 тысячам долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

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«Вероятнее всего, курс биткоина продолжит расти, и первое серьезное сопротивление можно будет наблюдать на уровне 46 тыс. долларов, — сказала Кошелева. — В случае его успешного преодоления стоимость в ближайшее время может достигнуть 50 тыс. долларов. Говорить о преодолении исторического максимума 69 тыс. долларов пока преждевременно, так как биткоин находится под давлением и в ближайшие месяцы может начать снижение в случае негативного новостного фона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какой будет обстановка, от которой зависит рост котировок биткоина.