Москва, 7 февраля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Объём торговли между Россией и Францией превысил допандемийный. Об этом 7 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Путин напомнил, что из-за пандемии два года не было личных встреч.

«Но всё-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте. Более того, объём товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос. Если за пандемийный период он упал на 15%, то за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70%. И достиг допандемийного уровня, даже чуть-чуть, по-моему, превысил», — сказал президент России.