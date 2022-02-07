7 февраля 2022 | Время чтения меньше минуты

Ярослав Чингаев, , 19:58 — REGNUM Эта зима в Москве стала одной из самых снежных в истории метеонаблюдений. Коммунальные службы города ежедневно борются с последствиями снегопадов, правда, с переменным успехом.

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Жители района Хамовники уже не первый день жалуются на то, что в 1-м Архивном переулке образовалась огромная гора снега. По мнению жителей района, коммунальные службы свезли к зданию архива снег, собранный со всех соседних улиц.

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На сегодняшний день высота снежной кучи достигла уже более 3 метров. Сугроб мешает прохождению не только пешеходов, но и автомобилей.

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

1-й Архивный переулок. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM