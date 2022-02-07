Москва, 7 февраля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Если в ближайшее время фондовые индексы не просядут, то обстановка для роста биткоина останется благоприятной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Криптовалюта

«Биткоину удалось прекратить падение на новости о сильном отчете по рынку труда в США. Криптовалюта вместе с американским фондовым рынком положительно отреагировала на сильную статистику, и на фоне этого инвесторы начали открывать длинные позиции на ожидании дальнейшего роста стоимости, а продавцы — закрывать короткие позиции. В случае если в ближайшее время не будет просадки фондовых индексов, сохранится благоприятная обстановка для роста стоимости биткоина», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время биткоин переживает закономерное восстановление после сильного падения, но его ждет предел роста.