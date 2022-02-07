Амстердам, , 18:43 — REGNUM 48-летний спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс, работавший в амстердамском клубе с 2012 года, покинул клуб после «неуместных сообщений» коллегам-женщинам, из-за которых возник скандал.

Футболисты клуба Аякс Ajax.nl

«Овермарс принял это решение после обсуждений в последние дни — серия неуместных сообщений, отправленных нескольким женщинам-коллегам в течение длительного периода времени, лежит в основе его решения покинуть клуб», — заявила пресс-служба «Аякса».

Контракт Марка Овермарса с «Аяксом» действовал до конца июня 2026 года. Нидерландского специалиста называют одной из ключевых фигур в прогрессе амстердамского клуба за последние десять лет, так как «Аякс» стал одним из самых прибыльных клубов мира, зарабатывающих на продаже собственных воспитанников.