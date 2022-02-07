Москва, , 18:42 — REGNUM Китай формирует вокруг себя группу стран, экономически зависимых от КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала исследование Всемирного банка, авторы которого выразили беспокойство тем, что Китай дает кредиты развивающимся странам на конфиденциальных условиях.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опасение Всемирного банка по поводу кредитования Китаем развивающихся стран выглядят достаточно обоснованными. Одним из требований является соблюдение страной конфиденциальности. Сейчас большое количество стран уже имеет просрочки по кредитам. Суммы основного долга не списываются. Как таковые экономики этих стран остаются под контролем Китая, — сказала Ермилова. — Китай формирует вокруг себя круг зависимых от него стран. В целом стремление Китая выйти на лидирующие позиции в мировой экономике в определённой степени предопределяет именно такую стратегию кредитования стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко рассказал, как МВФ и ВБ будут бороться с такой кредитной политикой Китая.

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