Кострома, , 19:15 — REGNUM Телеграм-каналы прокомментировали уход Александра Фишера с поста заместителя губернатора Костромской области по внутренней политике. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

Рассуждая о причинах перемен, канал «Родина Снегурочки» оценил работу чиновника по взаимодействию с районами и информационному сопровождению губернатора «на троечку». Аргументируя выводы, Снегурочка сослалась на традиционно низкие места, занимаемые Сергеем Ситниковым в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций, посвященному влиятельности губернаторов.

Канал «Костромать» назвал Фишера «серым кардиналом», пытавшимся, но не удержавшим область в «ежовых рукавицах». В виду имеются усилия по созданию муниципальных округов в сочетании с выборами несогласованных глав. Последним из таких случаев, по мнению авторов канала, является избирание главы Красносельского района Светланы Ковальской в 2021 году.

Стоит отметить, что мнение губернатора региона кардинально отличается от этих позиций. Прощаясь с Фишером, Сергей Ситников поблагодарил его за эффективную работу.

«Он очень многое сделал. Мы видим, как общественные движения в области работают, волонтерское направление развивается очень активно. Понимаю, что у каждого человека всегда наступают такие моменты, когда надо что-то менять, находить для себя новые направления деятельности. Со словами благодарности обращаюсь к Александру Адольфовичу за ту работу, которую он проводил»

По информации источников «Kostroma.today» занять кресло замгубернатора может Иван Богданов — заместитель председателя Костромской областной думы. «Костромать» и 35% читателей, проголосовавших в опросе Снегурочки, хотят видеть на этой должности «гибкого технократа» или приезжего специалиста.

Рассматривать в качестве очевидного кандидата на эту должность также можно Ирину Жабко — директора департамента информационной политики, преобразованного из одноимённого управления в ноябре 2020 года. Однако, по мнению Снегурочки это было бы крайней мерой, продиктованной кадровым кризисом. Кто станет новым замгубернатора по этому направлению — покажет время. Редакция ИА REGNUM надеется, что этот человек сможет выстроить взаимовыгодные отношения не только с подшефными СМИ, наладить взаимодействие департаментов с журналистами и уделить внимание скорости отработки оперативных запросов, поступающих от прессы.

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