Сыктывкар, 7 февраля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В Коми за неделю дополнительно развернули 260 ковидных коек. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Mos.ru Койки

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По его словам, общее число инфекционных коек выросло до 1 957,заняты 78%.

«Мы развернули практически весь свой максимум, добавили еще 260 коек и развернули 1 957 коек, практически вышли на максимум. Стараемся держать разрыв не менее 20% между занятыми и развернутыми», — сказал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 16 тысяч жителей Коми находятся на лечении с COVID-19.