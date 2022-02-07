Бишкек, , 18:32 — REGNUM Социальный фонд Киргизии предлагает снизить ставку соцотчислений с 27% до 14% для малого и среднего бизнеса. Об этом заявила зампредседателя соцфонда Гульнура Джуматаева на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 7 февраля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По её словам, только 30% предпринимателей работают полностью официально, а остальная часть малого и среднего бизнеса по-прежнему остаётся в «тени».

»Бизнесмены неоднократно жаловались на высокие ставки соцотчислений и сложности, возникающие при их выплате. Мне кажется, что если установить 10% ставку подоходного налога и 10% ставку социальных отчислений, то тогда будет реальный эффект», — подчеркнула представитель соцфонда.

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