Киев, 7 февраля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Об изменении графика переговоров в Киеве германского министра иностранных дел Анналены Бербок 7 февраля сообщает Reuters. Не состоится встреча главы германской дипломатии с украинским президентом Владимиром Зеленским.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок

Уточняется, что переговоры не состоятся «из-за проблем с графиками». При этом находящаяся в Киеве Бербок встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бербок также намеревалась в Киеве встретиться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и побывать на границе с Донбассом.