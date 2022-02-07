Лондон, , 18:31 — REGNUM Как сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES), лондонский «Челси» за последние десять лет заработал на продаже футболистов в общей сложности 1,3 миллиарда долларов.

На втором месте оказался французский футбольный клуб «Монако» — 1,2 миллиарда долларов. Далее идут мадридское «Атлетико», туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

Самым дорогим трансфером «Челси» на выход стал переход флангового нападающего сборной Бельгии Эдена Азара в мадридский «Реал» летом 2019 года за 115 миллио6нов евро. Далее с большим отрывом идут Диего Коста (в «Атлетико» за 66 миллионов евро) и Оскар (в «Шанхай Порт» за 61 миллион евро).

Также сообщается, что самым расточительным клубом десятилетия в Европе стал «Манчестер Сити», потративший на подписания новых игроков в общей сложности 1,8 миллиарда евро.